Британцы высмеяли нарушение Байденом королевского протокола

https://static.news.ru/photo/c2a433e4-cc30-11eb-afb1-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: joebiden/facebook.com

Британцы высказались после нарушения королевского протокола президентом США Джо Байденом. Читатели британской газеты Daily Express высмеяли американского лидера за поведение во время саммита «Большой семёрки», передаёт РИА Новости.

Журналисты заметили, что британцы обратили внимание на этот курьёзный случай. По мнению пользователей, Байден таким образом неуважительно отнёсся к главе Великобритании.

Невежество. Высокомерие. Сочетание того и другого с примесью старости, — написал один из комментаторов.

Другой пользователь сыронизировал на том, что американцы ждали Байдена 180 лет, поэтому королева Британии вполне может подождать пару минут.

Либералам наплевать на протокол. Оскорблять людей по всему миру — то, что они делают лучше всего, — возмутился ещё один комментатор.

Речь идёт о саммите G7. Байден и его жена Джилл приехали позже Елизаветы II. Таким образом, американцы не соблюли протокол, предусматривающий, что члены королевской семьи должны прибывать на мероприятие последними. При этом королева Британии никак не отреагировала на инцидент и приветливо общалась с президентом США.

Ранее сообщалось, что Байден на встрече в Женеве должен будет передать «жёсткий сигнал» российскому коллеге Владимиру Путину. Такую задачу поставил перед собой Белый дом.