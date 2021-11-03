Британцы восхитились Россией, обогнавшей Запад «на много миль»

Британский таблоид The Daily Mail опубликовал статью о первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), базирующейся в городе Певек Чукотского автономного округа. Разработанная «Росатомом» установка обеспечивает город теплом при помощи энергии, вырабатываемой двумя реакторами.

Издание отмечает, что в США, Китае и Франции специалисты только изучают возможность постройки подобных реакторов. В комментариях читатели указали на ведущую роль России в вопросе сокращения использования источников выбросов парниковых газов, таких как уголь и газ.

Как обычно, на много миль впереди Запада, — написал один из пользователей.

Другие его поддержали: «Совершенно здравая идея. При правильном исполнении это имеет смысл», «Если она работает достаточно успешно, то это хорошая идея», «Безусловно, можно построить небольшую модульную атомную станцию, которая будет обеспечивать энергией города».

Постройте 30 новых атомных станций и переведите всю страну на отопление электричеством — самое простое и удобное. Больше никаких газовых труб, газовых котлов, выбросов, — посоветовал ещё один читатель.

Ранее стало известно, что в июне 2020 года первое тепло, выработанное российской ПАТЭС «Академик Ломоносов», успешно поступило в дома потребителей, проживающих на Чукотке. До того времени плавучая АЭС вырабатывала только электроэнергию, но теперь стала производить два продукта: помимо электроэнергии ещё и тепло. В конечном итоге плавучая атомная электростанция полностью заменит Чаунскую ТЭЦ.