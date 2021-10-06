Британцы согласились со словами Путина о газе в Европе

Читатели британского издания The Telegraph высоко оценили высказывание президента России Владимира Путина о политике европейских стран в энергетической сфере. Ранее российский лидер назвал ситуацию с повышением цен истерикой и неразберихой.

Боже, никогда не думал, что соглашусь в чем-то с Путиным. Но здесь он прав. Может, сейчас нам стоит заняться добычей с применением технологий гидроразрыва пласта, — сказал Thomas Gordon.

Как отмечают пользователи, Путин давно знал, к чему приведёт увеличение европейской политикой «зелёной» повестки.

Путин прав. Возобновляемые источники — это замечательно, но когда такая энергетика дает сбои, все мы оказываемся в опасности, — написал пользователь Martin Woodville.

Ранее Путин назвал происходящее на энергорынке Евросоюза «истерикой и неразберихой». По словам главы государства, ситуация спровоцирована спекуляциями на климатических проблемах и сокращением инвестиций.

6 октября цена на газ в Европе вновь побила рекорды, превысив $1900 за тысячу кубометров. Российские аналитики заявили, что цены на газ в Европе будут зависеть от суровости погоды в период отопительного сезона и потенциально могут достичь $2000 за тысячу кубометров.