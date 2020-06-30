Бразильский суд отменил решение, обязывающее Болсонару носить маску

https://static.news.ru/photo/51be8ac8-bb5e-11ea-b863-fa163e074e61_660.jpg Жаир Болсонару Фото: Francisco Stuckert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Федеральный окружной суд Бразилии отменил постановление, которое обязывало главу страны Жаира Болсонару носить медицинскую маску в общественных местах.

Указ, обязывающий жителей федерального округа носить маски, уже существует, поэтому новые ограничения со стороны правосудия не должны были вводиться, — пояснил судья.

Суд обязал президента носить маску во всех общественных местах федерального округа Бразилиа. За отказ от средства защиты грозит ему штрафом в размере двух тысяч реалов в день (около $387).

Такое решение было принято в связи с регулярным появлением Болсонару на митингах или демонстрациях в его поддержку без маски и перчаток. Он также выступает с критикой положений, которые ограничивают торговлю и услуги в штатах для борьбы с пандемией коронавируса, и призывает к «вертикальной изоляции» — когда дома остаются только граждане из группы риска и старше 60 лет.

Как писал NEWS.ru, президент Бразилии неоднократно ставил под сомнение угрозу, которую несёт в себе коронавирусная инфекция. Он утверждал, что экономические последствия карантинных мер окажут на государство гораздо более негативное влияние. Политик предупреждал, что более жёсткие меры социальной изоляции из-за пандемии коронавируса сломают страну. Он пояснял, что денежных средств на зарплаты работникам государственного сектора хватать не будет.

В марте бразильский лидер заявил, что никакой коронавирус не смог бы его сломить, и на фоне объявленной ВОЗ пандемии назвал болезнь «небольшим гриппом». За несколько месяцев эпидемии в стране из-за разногласий с ним по поводу борьбы с распространением COVID-19 свои должности покинули два министра. В настоящее время обязанности главы минздрава исполняет генерал ВС Эдуарду Пазуэлу, не имеющий образования в сфере медицины.

На сегодняшний день в Бразилии выявлено 1 408 485 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 59 656 человек. Полностью вылечились — 790 040 пациентов. Страна занимает второе место по числу заражённых. Лидируют США, на третьем месте — Россия.