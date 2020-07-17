Бразилия вышла на плато по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/d614dc6a-c85f-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал о распространении коронавируса в Бразилии. По его словам, рост числа заражённых в стране прекратился.

Число новых случаев стабилизировалось на отметке между 40 и 45 тысячами, передаёт РИА Новости. Ежедневного прироста, который был в апреле и мае, сейчас не наблюдается.

Мы видели резкий рост кривой до середины июня и июля, а затем плато. Но мы пока не видим, чтобы кривая пошла вниз. Так что с этой точки зрения количество случаев стабилизировалось, но они не сокращаются на ежедневной основе. Бразилия только в середине, — подчеркнул он.

Несмотря на это, количество смертей от COVID-19 на территории государства не снижается. Однако он уверен, что это случится автоматически, как и в других странах.

По данным Университета Джона Хопкинса, всего в Бразилии был зафиксирован 2 012 151 случая заражения коронавирусом, погибли 76 688 человек. По количеству инфицированных страна остаётся на втором месте, первое занимают Соединённые Штаты.

Как писал NEWS.ru, количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших. Причиной рекордов является задержка при предоставлении учреждениями здравоохранения на местах собранных данных, когда накопленная за неделю информация публикуется к последнему рабочему дню.