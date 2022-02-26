Боррель сообщил о внеочередном созыве совета глав МИД ЕС по Украине

Глава евродипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что созвал внеочередной совет глав МИД ЕС по вопросу Украины на 27 февраля. В ходе встречи Боррель намерен предложить направить помощь ВСУ, о чём политик написал в Twitter.

Я созываю виртуальную встречу министров иностранных дел ЕС на завтра на 18.00 (20.00 мск), чтобы принять дальнейшие меры в поддержку Украины против агрессии со стороны России. Я предложу пакет экстренной помощи украинским вооруженным силам, чтобы поддержать их в их героической борьбе, — говорится в сообщении главы евродипломатии.

Накануне лава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова. В список, по словам Борреля, попали ещё 26 россиян. Среди них — «группа депутатов Госдумы», которые проголосовали за начало военной спецоперации России на Украине.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС включили в список санкций президента России Владимира Путина и главу МИД РФ Сергея Лаврова.