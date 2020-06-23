Болтон рассказал о нелюбви Ким Чен Ына к авиаперелётам

https://static.news.ru/photo/6bf62382-b54c-11ea-b2c7-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Pyeongyang Press Corps/Global Look Press

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын предлагал провести первую встречу с президентом США Дональдом Трампом в Пхеньяне, поскольку не любит летать. Об этом в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» пишет экс-советник по нацбезопасности Джон Болтон.

Ким Чен Ын хотел провести саммит в Пхеньяне или Пханмунджоме, я и Майк Помпео посчитали эти места неподходящими. Помпео предложил Женеву и Сингапур как наиболее приемлемые варианты, но Ким Чен Ын не любил летать. В любом случае северокорейские никудышные самолёты не могли долететь ни до одного из этих городов, и он не хотел быть далеко от Пхеньяна, — вспоминает Болтон.

Саммит между США и КНДР впервые состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое состоялся второй саммит, но он прошёл безрезультатно. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР, а представители рабочих групп двух стран проводили переговоры в Стокгольме. Стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Мемуары экс-советника Трампа вызвали шквал критики в администрации американского президента Дональда Трампа. 20 июня пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США будет добиваться того, чтобы бывший советник не мог получать доход от продажи книги, так как в ней содержатся сведения, являющиеся гостайной. Трамп назвал книгу лживой и полной выдуманных историй, а самого автора — «обиженным скучным дураком». Президент заявил, что Болтон должен «заплатить очень высокую цену» за раскрытие тайн, писал NEWS.ru.