Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 млн

https://static.news.ru/photo/0b07608a-6010-11eb-8a09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Pulpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Число случаев коронавируса, зафиксированных по всему миру с начала пандемии, превысило 100 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который собирает информацию властей и международных организаций.

В общей сложности COVID-19 заболел 100 032 461 человек, из них умерли 2 149 385. С большим отрывом по числу случаев заражения лидируют Соединённые Штаты, где зарегистрировано 25 335 606 случаев коронавируса. На втором месте Индия (10 676 838), на третьем — Бразилия (8 871 393).

По данным ВОЗ, за последние сутки выявлено 410 152 случая заражения, однако эта статистика учитывает только информацию, подтверждённую властями.

По данным на утро 26 января, за минувшие сутки 18 241 житель России заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

Таким образом, в стране продолжается снижение суточной заболеваемости. Накануне прирост заразившихся за 24 часа впервые с 3 ноября не превысил 20 тысяч человек. А сегодня число заболевших снизилось ещё более чем на тысячу человек.

Как писал NEWS.ru, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом отметил позитивную динамику по числу больных с COVID-19, находящихся под медицинским наблюдением.