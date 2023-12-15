Болгарские СМИ сообщили о захвате сухогруза у берегов Йемена БНТ: сухогруз «Руен» захватили в Аравийском море, связи с экипажем нет

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сухогруз «Руен» компании «Болгарский морской флот» (БМФ) был захвачен в водах Аравийского моря у берегов Йемена, сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ). По имеющимся данным, связи с экипажем нет.

Сообщается, что на борту находятся 18 членов экипажа, в том числе восемь болгар, а также представители Анголы и Мьянмы. В компании БМФ уже заявили, что приоритетом для них является обеспечение безопасности экипажа. Над этим в настоящее время ведется работа в координации с компетентными международными органами.

Ранее сообщалось, что йеменская группировка «Ансар Аллах» (хуситы) захватила в акватории Красного моря имеющее отношение к Израилю судно Galaxy Leader, на котором находятся 22 члена экипажа. Представитель группировки Яхья Сариа заявлял, что движение может атаковать израильские гражданские суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Повстанцы готовы также нападать на коммерческие плавсредства под флагом Израиля и на принадлежащие зарегистрированным на его территории компаниям.

В свою очередь, в Центральном командовании ВС США сообщали, что йеменские мятежники совершили по меньшей мере четыре атаки на три коммерческих судна. Военные аналитики допускают, что обстрелы велись при поддержке Ирана.