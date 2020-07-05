Более шести миллионов человек вылечили от коронавируса в мире

https://static.news.ru/photo/68fb734a-be92-11ea-8def-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juan Carlos Rojas/Global Look Press

Количество пациентов, выписанных из больниц по выздоровлении от коронавируса по всему миру, превысило 6 млн человек.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день от COVID-19 вылечился 6 065 541 человек. За время пандемии от инфекции скончались 530,8 тысячи человек. Общее число заразившихся превышает 11,2 млн.

Всего коронавирус выявлен более чем в 200 странах мира. Лидируют по уровню заболеваемости США, где насчитывается более 2,7 млн заболевших. Второе место занимает Бразилия, в которой насчитывается около полутора миллиона заразившихся коронавирусом.

Россия находится на третьем месте. На территории РФ зафиксировано 674,5 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 446,8 тысячи пациентов, умерли 10 тысяч.

В первую десятку также входят Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Мексика.

Ранее NEWS.ru писал, что вирусологи прогнозируют спад агрессивности коронавируса не ранее чем через год. По словам специалистов, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, что помогает ему распространяться дальше.