Более десяти стран ужесточили правила въезда на фоне пандемии

https://static.news.ru/photo/f9968836-53fc-11eb-a88b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Из-за появления нового штамма коронавируса многие страны ужесточили требования к въезжающим туристам.

С 11 января все приезжающие в Англию должны будут иметь при себе сертификат с отрицательный тестом на коронавирус, сделанным не ранее чем за 72 часа до отъезда. В настоящее время власти России приостановили авиасообщение с Великобританией до 13 января 2021 года.

Аналогичные требования ввела и Южная Корея. Для посещения этой страны иностранцы должны сдать ПЦР-тест не ранее, чем за 48 часов до вылета. Кроме того, всех пребывающих также ещё раз проверят на вирус. Независимо от результатов анализа всех приезжих ждёт 14-дневный карантин.

Отрицательный тест на коронавирус потребуется для посещения Австралии, Германии, Эстонии, Кубы, Бразилии и Колумбии. При этом в Германии туристы обязаны уйти на 10-дневный карантин. Этот срок может быть сокращен при условии сдачи после пяти дней изоляции ещё одного отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

В Эстонии справка ПЦР-теста не нужна будет только транзитным пассажирам, а также жителям приграничных районов с Латвией и Финляндией, которые ежедневно ездят между странами по рабочей необходимости.

Власти Чили с 1 января 2021 года требуют у всех прибывающих из-за рубежа соблюдения 10-дневного карантина. В Перу карантин составляет две недели. Отрицательный тест для въезда в обе эти страны также необходим. Греция увеличила сроки обязательного карантина с трёх до семи дней, пишет РИА Новости.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был диагностирован первый случай британского штамма коронавируса. Его привёз россиянин, который вернулся из Великобритании, писал NEWS.ru.