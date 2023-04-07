Бойцы «Вагнера» пошли на запад Артемовска РИА Новости: бойцы «Вагнера» продвигаются к западным кварталам Артемовска

Фото: РИА Новости

Бойцы группы «Вагнер» в Артёмовске (Бахмуте) в ДНР

Штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигаются из центра Артемовска к западным кварталам города, передает РИА Новости. Один из бойцов рассказал, что сейчас отряды находятся рядом с администрацией центрального района города. Севернее находится главная администрация, которая также контролируется вагнеровцами.

Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато — пулеметчики, снайперы... Всеми усилиями, всеми орудиями отработали, — рассказал боец.

Подрывать здания при отступлении для того, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались бойцам ЧВК, стало новой тактикой украинских военных, на что обратил внимание корреспондент агентства. По его словам, здание налоговой инспекции в городе буквально «сложилось», так как его взорвали изнутри.

Штурмовики рассказали, что при отходе украинские военные подорвали несколько построек в центре города. По их мнению, здание администрации вэсэушники взорвали в том числе с пропагандистской целью, чтобы на него не вывесили российский триколор и знамя «Вагнера».

Ранее автор Telegram-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что вагнеровцы продвинулись в центр Артемовска и взяли под контроль городскую администрацию. Пегов также сообщил, что российские бойцы также контролируют центральную площадь города.