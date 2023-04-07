Штурмовики ЧВК «Вагнер» продвигаются из центра Артемовска к западным кварталам города, передает РИА Новости. Один из бойцов рассказал, что сейчас отряды находятся рядом с администрацией центрального района города. Севернее находится главная администрация, которая также контролируется вагнеровцами.
Было немного тяжеловато штурмовать центр. Мы заходили с частных домов, а, как вы видите, тут пошли девятиэтажки и высотки. Было трудновато — пулеметчики, снайперы... Всеми усилиями, всеми орудиями отработали, — рассказал боец.
Подрывать здания при отступлении для того, чтобы господствующие высоты и крепкие постройки не доставались бойцам ЧВК, стало новой тактикой украинских военных, на что обратил внимание корреспондент агентства. По его словам, здание налоговой инспекции в городе буквально «сложилось», так как его взорвали изнутри.
Штурмовики рассказали, что при отходе украинские военные подорвали несколько построек в центре города. По их мнению, здание администрации вэсэушники взорвали в том числе с пропагандистской целью, чтобы на него не вывесили российский триколор и знамя «Вагнера».
Ранее автор Telegram-канала WarGonzo, военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что вагнеровцы продвинулись в центр Артемовска и взяли под контроль городскую администрацию. Пегов также сообщил, что российские бойцы также контролируют центральную площадь города.