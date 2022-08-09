Bloomberg рассказал, как Путин спас Эрдогана Bloomberg: Путин поддержал Эрдогана в самый нужный момент

Фото: kremlin.ru

Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поддержал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана в самый нужный момент — в канун всеобщих выборов главы Турции, передает Bloomberg. Встреча лидеров в Сочи на прошлой неделе позволила Анкаре отказаться стабилизировать свою экономику и сдержать инфляцию.

Это огромное благо для турецкого лидера. До всеобщих выборов осталось меньше года, а его рейтинги одобрения находятся на рекордно низком уровне, Эрдогану необходимо стабилизировать экономику Турции, — говорится в публикации.

Обозреватели указывают на то, что ультрамягкая денежно-кредитная политика оставила лиру без поддержки. Падение турецкой валюты более чем наполовину по сравнению с прошлым годом отразилось на стоимости всего — от продуктов до энергии и услуг, что ускорило инфляцию потребительских цен до 80%.

Автор статьи считает, что частичный переход Турции к оплате российского газа в рублях стабилизирует курс лиры, а также предупредит еще одну волну роста цен.

Это произошло вскоре после того, как иностранные резервы Турции уже получили поддержку от денежного перевода российского государственного ядерного оператора «Росатом» своей дочерней компании в Турции для строительства электростанции на побережье Средиземного моря, — указывает журналист.

Кроме того, обозреватель напомнил, что Анкара не присоединилась к санкциям Североатлантического альянса, несмотря на то, что Турция выступает против российской спецоперации и отправляет оружие, в том числе высокоэффективные беспилотники, Киеву. Журналист объяснил это тем, что Эрдоган намерен углубить экономические связи с Москвой в то же время, «не провоцируя полномасштабный разрыв с традиционными союзниками по НАТО».

Накануне газета Financial Times сообщила, что западные страны выразили обеспокоенность из-за углубления сотрудничества между Россией и Турцией. Их удивили заявления лидеров двух стран после переговоров в Сочи о намерении расширить сотрудничество в области торговли и энергетики.