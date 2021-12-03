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Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины

04:59, 05 декабря 2021
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины Энтони Блинкен и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press
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Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен серьёзно поспорили в Стокгольме. Напряжённый разговор между ними начался во время обсуждения событий вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает, что дипломаты начали спорить, когда пошло обсуждение ответных мер Запада на случай «российской агрессии».

Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны, — отмечается в публикации.

По словам собеседников агентства, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.

Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России, — уточняет Bloomberg.

При этом Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом» и добавил, что в 2014 году лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен 2 декабря впервые в этом году пожали друг другу руки. На прошлой встрече в мае они здоровались локтями из-за пандемии коронавируса. Их переговоры прошли в закрытом для прессы формате в рамках совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме и длились 40 минут.

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