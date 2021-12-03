Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен серьёзно поспорили в Стокгольме. Напряжённый разговор между ними начался во время обсуждения событий вокруг Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Агентство отмечает , что дипломаты начали спорить, когда пошло обсуждение ответных мер Запада на случай «российской агрессии».

Обмен мнений в острой форме начался после того, как США и их европейские союзники начали искать пути, включая возможные санкции, чтобы ответить на угрозу «российского вторжения» на Украину в связи с размещением войск президента Владимира Путина недалеко от границы соседней страны, — отмечается в публикации.

По словам собеседников агентства, Лавров напомнил Блинкену, что события в Киеве в 2014 году были государственным переворотом.

Он также обвинил НАТО и Евросоюз в том, что они подавляют инакомыслие и угрожают России, — уточняет Bloomberg.

При этом Блинкен назвал НАТО «защитным альянсом» и добавил, что в 2014 году лояльные бывшему президенту Украины Виктору Януковичу силы якобы «открыли огонь по мирным протестующим в Киеве и убили более ста человек».

Ранее стало известно, что Сергей Лавров и Энтони Блинкен 2 декабря впервые в этом году пожали друг другу руки. На прошлой встрече в мае они здоровались локтями из-за пандемии коронавируса. Их переговоры прошли в закрытом для прессы формате в рамках совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме и длились 40 минут.