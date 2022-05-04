Bloomberg: ЕС запретит покупку недвижимости физлицам и организациям из РФ Bloomberg: ЕС хочет запретить физлицам и организациям из России покупать недвижимость в Европе

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Еврокомиссия намерена запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе в рамках шестого пакета санкций, сообщило агентство Bloomberg. Запрет распространяется на россиян, не являющихся гражданами ЕС и не имеющих вида на жительство в странах-членах ЕС.

Предложение Европейской комиссии предусматривает запрет на прямую или косвенную продажу или передачу прав собственности на недвижимое имущество, расположенное на территории ЕС, или доли в коллективных инвестиционных предприятиях, предоставляющих доступ к такому недвижимому имуществу, — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении агентства.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила подробности шестого пакета антироссийских санкций ЕС. Они предполагают отказ от закупок российской нефти в течение полугода, а прекращение импорта нефтепродуктов — к концу года. Предполагается, что Словакия и Венгрия получат 20 месяцев на отказ от импорта российской нефти. На такие же льготы претендуют ещё две страны — это Чехия и Болгария. Для утверждения санкций необходимо согласие всех стран — членов ЕС. Представители стран союза планируют принять соответствующее решение уже на этой неделе.

До этого верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что новый пакет антироссийских санкций будет включать в себя ограничения на импорт российской нефти. Он отметил, что в шестой пакет санкций также будет входить отключение от SWIFT новых банков и санкции «за дезинформацию».