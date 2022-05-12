Bloomberg: доходы России от продажи нефти выросли на 50% с начала 2022 года

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Россия увеличила доходы от продажи нефти и нефтепродуктов на 50% с начала 2022 года вопреки антироссийским санкциям, сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (IEA). В агентстве уточнили, что в этом году российские нефтедобывающие компании зарабатывают порядка $20 млрд ежемесячно от совокупных продаж сырья.

С начала года Россия продаёт их на сумму порядка $20 млрд в месяц при уровне экспорта в 8 млн баррелей в сутки, — сказано в сообщении.

По словам журналистов агентства, российские поставки идут своим чередом, несмотря на приближающееся эмбарго энергоресурсов РФ со стороны Евросоюза. При этом сокращение поставок российского дизельного топлива и мазута усугубило напряжённость на мировых рынках.

Ранее в Financial Times заявили, что ЕС придётся потратить дополнительные €195 млрд для того, чтобы перестать зависеть от российского газа и нефти. Отмечается, что данная сумма указана в разработанном Еврокомиссией проекте ускоренного энергетического перехода. При этом, обозреватели издания подчеркнули, что Европа не отказывается от своих планов по сокращению выбросов углерода, а это означает, что сумма многократно увеличивается.