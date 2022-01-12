Блинкен: все переговоры по Украине будут проходить с её участием

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, что любые переговоры и обсуждения по Украине не будут проходить без участия Киева. По его словам, «если Россия выберет путь дальнейшего конфликта», то Соединённые Штаты Америки, их союзники и партнёры смогут нанести огромный ущерб российской экономике. Речь также может идти об усилении восточного фланга НАТО и увеличении военной помощи Украине, говорится в сообщении Госдепартамента.

Госсекретарь подтвердил свою поддержку дипломатии как единственному ответственному пути продвижения вперёд и что никаких предметных дискуссий по Украине не будет без Украины, — отмечается в сообщении.

В коммюнике также говорится о том, что отдельной темой разговора Блинкена и Кулебы стали итоги консультаций США — РФ в Женеве, а также предстоящие шаги в преддверии заседания Совета Россия — НАТО в Брюсселе. Госсекретарь также рассказал о своих ожиданиях от переговоров представителей России и ОБСЕ, которые назначены на 13 января в Вене.

Ранее Россия и США в Женеве провели переговоры по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Комментируя итоги консультаций, посол США в России Джон Сaлливан отметил, что нельзя сказать, что они завершились провалом. По словам дипломата, лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном — это «непубличные дискуcсии».