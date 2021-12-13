Блинкен: США пожертвуют миру более 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса

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Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что интересы мира подорваны после того, как Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН «Климат и безопасность». Она выразила разочарование решением Москвы. Документ был внесён Ирландией и Нигером, против него также проголосовала Индия, воздержался Китай, сообщает The New York Times.

Россия подвела мир, когда применила право вето против резолюции, поддержанной большинством членов ООН, — отметила Томас-Гринфилд. По мнению американского дипломата, лишь Совбез ООН может гарантировать, что воздействие климатических изменений на...