Блинкен: США пожертвуют миру более 1,2 млрд доз вакцин от коронавируса
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:23, 14 декабря 2021
Фото: Filipe Bispo/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон до конца 2022 года собирается безвозмездно пожертвовать другим странам свыше 1,2 млрд доз вакцин против коронавируса. По его словам, США уже бесплатно переправили другим странам 300 миллионов доз «безопасных вакцин», сообщает РИА Новости.
К концу следующего года мы пожертвуем миру более 1,2 миллиарда доз вакцины, — подчеркнул госсекретарь.
Выступая в столице Индонезии Джакарте, Блинкен отметил, что около 100 млн доз вакцин Вашингтон пожертвовал странам Индо-Тихоокеанского региона.
Мы также уже пожертвовали свыше 2,8 миллиарда долларов в виде дополнительной помощи региону для спасения жизней. Эта сумма включает 77 миллионов помощи Индонезии, в том числе на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского кислорода для больниц, — пояснил дипломат.
Ранее стало известно, что более полумиллиарда человек по всему миру оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в пандемию. Об этом сообщили ВОЗ и Всемирный банк. По данным организаций, причина надвигающейся бедности заключается в том, что пациентам приходится самим оплачивать медицинские услуги. Также впервые за последние 10 лет снизился охват населения иммунизацией.