Билл Гейтс предсказал появление ещё более смертоносной пандемии

Фото: Britta Pedersen/Global Look Press

Девятилетняя жительница сирийской Латакии Иман Али получила в канун Нового года письмо от президента России Владимира Путина, сообщил ТАСС. Его передали военнослужащие группировки ВС РФ в Сирийской Арабской Республике. В нём российский лидер высказал своё восхищение смелостью и патриотизмом ребёнка и поздравил с наступающим 2022-м годом. Это уже второе письмо, которое направил Иман Али Владимир Путин, первое было написано ей в августе 2021 года после того, как она написала президенту письмо и отправила рисунок. В переписке она рассказала, что мечтает стать военным врачом.

Твоё письмо, наполненное любовью и искренностью, стало настоящим подарком в канун новогодних праздников. В нем — мысли не просто юной девушки, а истинного патриота своей Родины. Если даже такие хрупкие,...