Билл Гейтс предсказал появление ещё более смертоносной пандемии
Билл Гейтс заявил, что на смену коронавирусу придёт эпидемия оспы
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
10:16, 31 декабря 2021
Билл ГейтсФото: Britta Pedersen/Global Look Press
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Американский миллиардер Билл Гейтс считает, что в ближайшее время пандемия коронавируса пойдёт на спад, однако ей на смену придёт эпидемия оспы, смертность от которой будет выше в три раза, передаёт его слова НТВ. По мнению предпринимателя, всему виной может стать биотерроризм.
Как отметил миллиардер, заражать людей новой опасной инфекцией будут искусственно в местах массового скопления людей, например в аэропортах.
Если биотеррористы принесут оспу в десять аэропортов, нам известно, как на это может ответить мир. Есть естественно возникающие эпидемии и есть эпидемии, вызванные биотерроризмом. Последние могут быть даже хуже той, что мы переживаем сейчас, — сказал Гейтс.
Ранее Билл Гейтс заявил, что пандемия коронавируса может закончиться в 2022 году. По его словам, ситуация развивается очень быстро и сейчас наблюдается самый сложный её этап из-за распространения нового штамма «омикрон». Предприниматель признался, что был вынужден отменить свои планы на ближайшие праздники. При этом он считает, что с пандемией можно справиться за три месяца, если предпринять верные шаги.