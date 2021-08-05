Билл Гейтс пожалел о знакомстве с миллиардером-педофилом

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в интервью рассказал о том, что сожалеет о знакомстве с миллиардером и педофилом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает CNN.

Бизнесмен вёл переговоры с Эпштейном в надежде на сотрудничество с партнёрами миллиардера. По словам Гейтса, он планировал найти финансирование для программ глобального здравоохранения. Основатель Microsoft рассказал, что провёл несколько деловых встреч с финансистом. Однако как только стало ясно, что миллиардер не в состоянии вывести Гейтса на своих партнёров, то общение между благотворителем и магнатом закончилось.

Когда оказалось, что это не было реальностью, отношения закончились, — пояснил Гейтс.

Джеффри Эпштейн в 2019 году был обвинён в совращении несовершеннолетних и заключён в тюрьму, где покончил жизнь самоубийством в камере досудебного содержания. Суд над обвиняемым так и не состоялся.

Билл и Мелинда Гейтс развелись в мае 2021 года. Причины произошедшего не уточняются. Пара прожила в браке 27 лет, у них родились трое детей. Их бракоразводный процесс стал одним из самых дорогих в истории США.