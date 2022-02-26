Bild: Германия одобрила поставки на Украину противотанкового оружия

Германия одобрила отправку Украине оружия летального поражение. Это 400 противотанковых орудий немецкого производства из Нидерландов и 9 гаубиц Д-30 и боеприпасов из Эстонии, сообщает Bild со ссылкой на немецкий кабмин.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что возможность поставок летального оружия на Украину исключена. Об отправке летального оружия Киеву Шольц сообщил в Twitter.

Российское вторжение знаменует собой поворотный момент. Наш долг — сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину в её защите от вторгнувшейся армии Путина. Вот почему мы поставляем 1000 противотанковых орудий и 500 ракет «Стингер» нашим друзьям на Украине, — написал немецкий канцлер.

О поставках оружия на фоне обострения напряжённости Киев просил Германию, когда западные страны сообщали об угрозе «скорого вторжения» на Украину. В итоге Берлин отправил киевским властям пять тысяч касок.

На тот момент Шольц пояснял, что существуют «жёсткие экспортные критерии», которых Германия придерживается при экспорте вооружений в «кризисные регионы». До субботы, 26 февраля, Германия долгие годы использовала практику не разрешать ввоз смертоносного оружия, находящегося под её контролем, в зону вооружённого конфликта.

Тем не менее. отмечают эксперты, изменение позиции Берлина не обязательно означает, что все запросы на поставку оружия будут одобрены, поскольку каждый случай решается индивидуально.

Ранее сообщалось, что глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Кaль был в срочном порядке вывeзен из Киева силами специального назначения.