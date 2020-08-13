Всеобщая забастовка в Белоруссии, похоже, началась. Анонсированная на 11 августа стачка в назначенный день не состоялась: от работы отказались лишь несколько заводов. Но, очевидно, жёсткие действия силовиков вкупе с множащимися слухами об отсутствии президента Александра Лукашенко в стране сыграли роль катализатора для его противников. К вечеру 13 августа о присоединении к общенациональной забастовке заявили работники десятков крупнейших предприятий республики.

Первыми ещё два дня назад отказались работать сотрудники Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова. Однако большого распространения стачки не получили. Основные протестные акции по-прежнему происходили на городских улицах — они сопровождались жестокими действиями ОМОНа и многочисленными задержаниями.

Курс на эскалацию, взятый властью, по всей видимости, освежил идею общенациональной забастовки. Днём 13 августа свои рабочие места покинули сотрудники множества предприятий, включая основополагающие для белорусской экономики — МАЗ, БелАЗ, — крупнейшую строительную компанию ОАО «МАПИД», химический завод «Гродно Азот» и десятки других.

На этом же фоне продолжаются увольнения по собственному желанию сотрудников силовых органов и чиновников.

Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе, — заявил Артём Проскалович из администрации президента.

Руководство некоторых бастующих предприятий, например, БелАЗа, пытается редуцировать напряжённость, заявляя о том, что работа идёт в стандартном режиме. Однако фотографии и видеозаписи с мест событий, активно распространяемые в соцсетях, свидетельствуют об обратном.

Характерно, что основные лозунги бастующих — «Уходи!» (по отношению к Лукашенко) и «Жыве Беларусь!». Таким образом, тактика основной соперницы президента Светланы Тихановской, показавшей себя не как амбициозного политика, а, скорее, в качестве временного «инструмента» для дальнейшей демократизации страны, явно сработала: весь протест направлен не столько «за» неё, сколько против действующего лидера.

Александр Лукашенко president.gov.by

В этих условиях, казалось бы, логичным шагом со стороны властей могла стать мобилизация своих сторонников. Для президента с декларируемой официально 80%-ной поддержкой это не должно составить труда. Более того, к подобной практике регулярно прибегают все расшатываемые оппозицией режимы: от Сирии до Венесуэлы. Однако белорусское руководство до сих пор предпочитает исключительно силовые методы противодействия протестующим, а не показательные провластные демонстрации, которые хоть немного могли бы поправить их имидж за рубежом.

Основная причина такого поведения, как отметил в разговоре с NEWS.ru политолог Константин Калачёв, заключается в том, что власти осознают слабость своей истинной поддержки среди населения. Нынешние протесты существенно отличаются от прошлых — раньше антиправительственные выступления были сосредоточены в Минске. В регионах же была возможность создать некую видимость того, что основная часть населения выступает за Лукашенко. Сейчас ситуация иная: демонстрациями и забастовкой охвачены, помимо столицы, все шесть областей республики.

Антилукашенковские настроения по стране распределены примерно равномерно. Это важный фактор. Если мы сравним ситуацию в Белоруссии, например, с Украиной 2013-2014 годов, то увидим существенную разницу. Тогда было чёткое деление на восток и запад, и это повлияло на распределение поддержки по отношению к демонстрантам. Одна сторона стала базой для мобилизации «титушек», другая — для мобилизации протестующих. В Белоруссии же своих «титушек» властям взять просто негде. Константин Калачёв руководитель компании «Политическая экспертная группа» руководитель компании «Политическая экспертная группа»

Как подчёркивает аналитик, не в пользу руководства республики играет и характер антиправительственных выступлений, в частности, отсутствие единого центра координации действий. У протестующих нет продуманной тактики, нарушение которой позволило бы погасить волнения, — в результате протесты распространяются как пожар.

При этом эксперт не исключает, что власть рассматривала идею проведения пропрезидентских демонстраций, но в итоге отказалась от неё по ряду причин. Во-первых, из-за банального отсутствия необходимого числа сторонников. Во-вторых, из-за опасений утраты контроля над ситуацией: от декларирующих лояльность президенту граждан на митинге вполне могли бы зазвучать противоположные лозунги.