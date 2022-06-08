«Берут ноги в руки и бегут»: положение ВСУ назвали критическим Эксперт Матвийчук назвал положение ВСУ в Запорожье критическим

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Сложившаяся для Украины ситуация на фронте остается крайне критичной, рассказал в разговоре с NEWS.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Также он объяснил, какие именно резервы пришлось задействовать киевскому режиму.

У украинцев на этом направлении имеются довольно серьезные фортификационные сооружения и оборонительные рубежи. Тем не менее я оцениваю ситуацию, сложившуюся для ВСУ, как крайне критичную, так как прорван фронт и нарушены возможности для снабжения армии, — заявил Матвийчук.

Эксперт оговорился, что у РФ есть все шансы на успешное завершение наступления.

Трагичность ситуации для ВСУ заключается в том, что в контратаках в Запорожской области командование Украины задействовало даже те резервы, которые не планировало трогать до поры до времени, в том числе в бой были брошены даже переданные Польшей старые советские танки. Я все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх и части ВСУ перестанут оказывать активное сопротивление нашим вооруженным силам, — добавил Матвийчук.

Также полковник отметил качество техники, поставляемой Украине Западом, и компетенции личного состава, который её обслуживает.

В вопросе поставок киевскому режиму вооружений странами Запада все просто. Важно не столько качество непосредственно самого оружия, а качество персонала, который его обслуживает. На сегодняшний день на Украине это в основном мужики возрастом от 35 до 45 лет, практически все они имеют детей, жен, тещ, дачи, огороды и тому подобные вещи. Соответственно, когда от командиров поступает задача «пойти умирать», они элементарно не понимают, за что им умирать, и делают, с моей точки зрения, довольно грамотную вещь: берут ноги в руки и бегут с передовой, — отметил Матвийчук.

Ранее в беседе с NEWS.ru военный эксперт Виктор Баранец заявил, что пока не закончится специальная военная операция России на Украине, диверсии и теракты неизбежны. Так специалист отреагировал на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о возобновлении автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом. Эксперт выразил сомнения в том, что крымское направление будет популярно у путешественников до окончания спецоперации на Украине.