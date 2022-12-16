Белый дом разрешил проводить Украине военные операции в Крыму Кирби: США признают за Украиной право проводить военные операции в Крыму

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Джон Кирби

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что США считают территорию Крымского полуострова украинской, а потому Киев вправе проводить там любые военные операции. По его мнению, Москва пытается внушить страх народу Украины в зимний период, передает Rai News.

Крым — это Украина, и именно украинские силы решают, как проводить операции внутри своей страны. <...> Россия опять пытается внушить страх украинскому народу и сделать для него надвигающуюся зиму еще более тяжелой, — сказал Кирби в ходе брифинга.

Другой анонимный представитель администрации президента США Джо Байдена в беседе с NBC заявил, что Украина имеет военный потенциал для возврата Крыма, однако многие официальные лица обеспокоены возможностью применения Россией ядерного оружия в ответ на эти действия.

Ранее в газете The Guardian предположили, что президент России Владимир Путин примет решение о применении ядерного оружия при попытке захвата Крыма. По мнению автора публикации, сохранение этого региона является настолько важной задачей для Москвы, что российские власти могут прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия для защиты полуострова.