The Guardian: Россия применит ядерное оружие при попытке захвата Крыма

Фото: Минобороны РФ

В газете The Guardian предположили, что президент России Владимир Путин примет решение о применении ядерного оружия при попытке захвата Крыма. По мнению автора публикации, сохранение этого региона является настолько важной задачей для Москвы, что российские власти могут прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия для защиты полуострова.

Сохранение Крыма настолько ценно для Путина, что если бы он почувствовал, что он ускользает из его рук, он мог бы действовать в соответствии со своей угрозой развертывания тактического ядерного оружия, — говорится в публикации.

Ранее военнослужащие Козельского ракетного соединения провели загрузку МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку. Технологическая операция 13 декабря длилась несколько часов. Командир Козельского соединения Алексей Соколов заявил, что новый образец ракетно-ядерного оружия «позволит решать любые поставленные задачи на стратегическом уровне».

Позже британская газета Daily Mail писала, что Россия «послала сигнал Западу», когда загрузила в шахтную пусковую установку в Козельском ракетном соединении МБР «Ярс». Демонстративный показ стратегического оружия «напоминает о ядерной угрозе», отмечалось в публикации.