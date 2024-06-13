Белый дом провел «мост» к членству Украины в НАТО Reuters: США и Украина заключили 10-летнее соглашение о гарантиях безопасности

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Джо Байден и Владимир Зеленский

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский подписали 10-летнее двустороннее соглашение о гарантиях безопасности, пишет Reuters. По информации агентства, стороны назвали этот документ «мостом» Киева в Североатлантический альянс.

Стороны признают, что это соглашение поддерживает мост к возможному членству Украины в альянсе НАТО, — следует из текста.

Соединенные Штаты стали 16-й страной, которая заключила подобное соглашение с киевскими властями, напомнили журналисты. Документ никак не принуждает Вашингтон использовать свои силы с целью защиты территории Украины, говорится в статье.

Американская сторона, согласно гарантиям безопасности, также не будет финансово обязана Киеву. В то же время Вашингтон будет в течение следующих 10 лет продолжать обучать украинских военных, укреплять сотрудничество в области производства вооружений и техники, констатировали в агентстве.

Ранее The Washington Post писал, что миллиардер Дональд Трамп или любой другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о гарантиях безопасности. Оно «не является договором и не будет ратифицировано конгрессом», добавили представители СМИ.