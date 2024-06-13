В США раскрыли неудобную правду о сделке Зеленского с Байденом WP: США смогут отменить соглашение о «гарантиях безопасности» с Украиной

Фото: Official White House/Cameron Smith

Владимир Зеленский и Джо Байден

Миллиардер Дональд Трамп или любой другой будущий американский лидер сможет отменить соглашение о «гарантиях безопасности», которое на саммите G7 подпишут действующий президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на должностных лиц в Вашингтоне. Оно «не является договором и не будет ратифицировано Конгрессом».

Это 10-летнее соглашение не закрепляет перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс и не обязывает США на военные действия, в отличие от 5-ой статьи НАТО, говорится в публикации. В WP напомнили, что администрация Байдена не хотела «предлагать Украине быстрый путь к членству» в Альянсе Соглашение обяжет США предоставить Украине широкий спектр военной помощи, но «не указана сумма в долларах», отметили в издании.

Документ обязывает Вашингтон в течение 24 часов провести с Киевом «консультации на высоком уровне», если в будущем Украина снова подвергнется нападению. Также соглашение подразумевает, что президент и Конгресс США будут «работать над выполнением соглашений о безопасности».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби объявил, что Зеленский и его американский коллега Джо Байден намерены подписать соглашение о безопасности по итогам встречи в Италии, которая состоится 13 июня. Договор не будет означать, что Украина сможет использовать силы США для ударов по России, констатировал он.