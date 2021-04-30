Белоруссия хочет построить в России собственный портовый терминал

https://static.news.ru/photo/4d088cbf-e56f-4a61-8220-a504855cccda_660.jpg Фото: lukoil.ru

Строительство собственного терминала в российских морских портах для перевалки грузов предметно прорабатывает с РФ Белоруссия. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» сообщил премьер-министр страны Роман Головченко.

По словам Головченко, Белоруссия определила категории товаров, для которых потенциально целесообразно задействовать российские порты.

Вопрос в том, чтобы это не нанесло ущерба экономике предприятий с точки зрения логистики. Поэтому мы в том числе прорабатываем очень предметно вопросы строительства собственного портового терминала в российских портах. Сейчас эти вопросы предметно отрабатывают соответствующие рабочие группы, — сказал премьер-министр.

При этом российская сторона, по словам Головченко, выразила готовность подобрать возможные участки для строительства, которые будут соответствовать заявленным Минском требованиям. Реализация данного проекта даст Минску гарантию, что грузы не застрянут нигде по дороге.

Здесь очень важно просчитать логистику, потому что при поставке товаров каждый доллар на счету, — сказал чиновник.

Россия и Белоруссия 19 февраля подписали соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через порты РФ. По словам Головченко, сейчас стороны обсуждают возможность переориентации на РФ и других категорий грузов — мазута, бензина, масла.

Ранее стало известно о том. что КГБ Белоруссии направил США просьбу об оказании правовой помощи по расследованию уголовного дела о подготовке государственного переворота и покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко.