Белоруссия попросила помощи у США по делу о покушении на Лукашенко

https://static.news.ru/photo/c8d0b796-a995-11eb-9a6d-96000091f725_660.jpg Комитет государственной безопасности Республики Беларусь Фото: Mikkalai/wikimedia.org

КГБ Белоруссии направил США просьбу об оказании правовой помощи по расследованию уголовного дела о подготовке государственного переворота и покушении на белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом сообщает БелТА.

Следственное управление КГБ в компетентные учреждения юстиции Соединённых Штатов Америки направило просьбу об оказании правовой помощи, в рамках исполнения которой от запрашиваемой стороны требуется установить местонахождение фигурантов, произвести их допросы, выполнить иные следственные и процессуальные действия, направленные на всестороннее исследование всех обстоятельств дела, — заявил официальный представитель Комитета государственной безопасности Андрей Ярош.

Спецслужба в ближайшее время направит запрос об экстрадиции Игоря Макара и Виталия Макаренко в Литву и Украину соответственно. В КГБ ожидают, что зарубежные партнёры откликнуться на запросы Белоруссии.

Ярош рассказал, что четыре обвиняемых по этому делу находятся в СИЗО, ещё к пятерым заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Всего обвинение в государственном перевороте предъявлено девяти лицам. Речь идёт о Григории Костусеве, Юрии Зенковиче, Александре Федуте, Ольге Голубович, Дмитрии Щигельском, Александре Перепечко, Виталии Макаренко и Игоре Макаре. Первые четверо находятся в следственном изоляторе КГБ.

Ранее подозреваемые в покушении на Лукашенко раскрыли детали своего плана. Так, адвокат Юрий Зенкович признался, что заговорщики планировали нейтрализовать руководство страны, блокировать сопротивление и захватить символические объекты в Минске.

17 апреля оперативники ФСБ задержали юриста, гражданина США и Белоруссии Юрия Зенковича и гражданина Белоруссии Александра Федуту. Они планировали провести государственный переворот в Белоруссии 9 Мая и консультировались для этого с представителями США и Польши. В Белоруссии была задержана группа, которая готовила покушение на Лукашенко и его детей. Сам политик заявил, что за этим стоят спецслужбы США,