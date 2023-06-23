Представители компании-оператора батискафа «Титан» OceanGate заявили о гибели его пассажиров. На борту подлодки, направлявшейся к затонувшему в 1912 году лайнеру «Титаник» на дне Атлантического океана, было пять человек. Поиски продолжались несколько дней с привлечением техники и судов США, Канады, Франции и других стран. Как искали «Титан», что известно о его экипаже и устройстве самого судна — в инфографике NEWS.ru.