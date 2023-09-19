Баку обвинил Евросоюз в искажении фактов об операции в Карабахе МИД Азербайджана обвинил Евросоюз в искажении причин операции в Карабахе

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Министерство иностранных дел Азербайджана обвинило руководство Евросоюза в намеренном искажении причин начала антитеррористической операции в Карабахе. Как сказано в заявлении на сайте министерства, военные действия являются ответом на многочисленные провокации и теракты со стороны Вооруженных сил Армении.

Мы выражаем сожаление по поводу заявления ЕС, в котором намеренно искажаются причины недавней военной эскалации, а также действия Азербайджана по прекращению незаконных военных действий, осуществляемых ВС Армении как против мирного населения, так и против военнослужащих Азербайджана на его суверенных территориях. Проводимая военная АТО — это ответ на ряд крупномасштабных военных провокаций и террористических актов со стороны незаконных ВС Армении, — говорится в заявлении МИД.

В ведомстве подчеркнули, что операция проводится для предотвращения возможных дальнейших провокаций со стороны Армении. В заявлении говорится, что азербайджанские военные не стреляют по мирным армянским жителям и одна из основных задач Баку — защитить жителей всех своих регионов, а также восстановить конституционный строй по всей стране.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС осуждает эскалацию напряженности в Карабахе. Он отметил, что организация призывает власти Азербайджана к немедленному прекращению боевых действий. Глава Евросовета Шарль Мишель также заявил, что военные действия Азербайджана должны быть немедленно прекращены. Он отметил, что необходимо обеспечить диалог между Баку и армянским населением Карабаха.

Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе 19 сентября. В ведомстве пояснили, что их целью является восстановление конституционного строя. В министерстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам.

МИД Армении обвинил Азербайджан в широкомасштабной военной агрессии в Карабахе и призвал Совбез ООН и российских миротворцев принять меры по прекращению боевых действий в регионе. Там уверены, что Азербайджан намерен «довести до логического конца свою политику этнических чисток».