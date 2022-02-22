Байден заявил о переброске военных США в страны Прибалтики

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон перебросит в страны Прибалтики дополнительные американские силы из числа тех, что уже находятся в Европе. Переброска войск потребовалась из-за напряжённости вокруг Украины, пояснил он во время выступления, трансляция которого ведётся на сайте американской администрации.

Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он указал, что действия предпринимаются только с точки зрения обороны, сражаться с Россией США не намерены. Также Байден рассказал, что крупные силы российских войск передвигаются ближе к границе с Украиной.

Ранее стало известно, что Джо Байден объявил о новых санкциях против РФ. Они коснутся суверенного долга России и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ. С 23 февраля, отметил глава США, вводятся санкции против российских элит. Мы отрезали доступ России к западному финансированию, уточнил Байден.