18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Байден заявил о переброске военных США в страны Прибалтики

23:30, 22 февраля 2022
Байден заявил о переброске военных США в страны Прибалтики Джо Байден Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Президент США Джо Байден заявил, что Пентагон перебросит в страны Прибалтики дополнительные американские силы из числа тех, что уже находятся в Европе. Переброска войск потребовалась из-за напряжённости вокруг Украины, пояснил он во время выступления, трансляция которого ведётся на сайте американской администрации.

Я санкционировал переброску дополнительных сил и оборудования США, дислоцированных в Европе, на усиление наших балтийских союзников — Эстонии, Латвии и Литвы, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Он указал, что действия предпринимаются только с точки зрения обороны, сражаться с Россией США не намерены. Также Байден рассказал, что крупные силы российских войск передвигаются ближе к границе с Украиной.

Ранее стало известно, что Джо Байден объявил о новых санкциях против РФ. Они коснутся суверенного долга России и двух банков. В частности, речь идёт о ВЭБ.РФ. С 23 февраля, отметил глава США, вводятся санкции против российских элит. Мы отрезали доступ России к западному финансированию, уточнил Байден.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео