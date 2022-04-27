Байден пожаловался на трудности в переговорах по обмену Тревора Рида

Джо Байден / Фото Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Джо Байден заявил, что переговоры о возвращении домой бывшего морского пехотинца США Тревора Рида потребовали «сложных решений», принятие которых далось ему нелегко, сообщается на сайте Белого дома. Он добавил, что сам рассказал родителям военного о том, что обмен удался. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обмен состоялся при поддержке союзников и советников.

Переговоры, благодаря которым Тревор вернулся домой, потребовали тяжёлых решений, которые нелегко мне дались. Его благополучное возвращение свидетельствует о том, что для моей администрации в приоритете возвращение домой американцев, взятых в плен и незаконно задержанных за границей, — подчеркнул Байден.

Лидер США также признал заслуги спецпредставителя президента по делам заложников Роджера Карстенса и посла в России Джона Салливана в процессе переговоров. Он подчеркнул, что Вашингтон намерен добиваться освобождения Пола Уилана и других военнопленных.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, обмен состоялся при помощи американских советников и союзников за рубежом, но, кто именно участвовал в переговорах, уточнять не стал, сообщает ТАСС.

Мы выражаем глубокую признательность многим нашим союзникам и партнёрам, которые помогали нам в этих усилиях, — заявил он.

Студент Рид был арестован в августе 2019 года в Москве. В столице он учился на курсах русского языка, которые ему подарила девушка. Согласно материалам дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что Рид ругается с двумя женщинами. Прибывший на место происшествия экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить молодого человека, однако тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским. Его силой усадили в машину и отвезли в участок, где предъявили обвинение о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. 30 июля 2020 года Головинский суд признал его виновным и дал девять лет колонии. Он отбывал наказание в Мордовии.

Ранее супруга российского лётчика Константина Ярошенко подтвердила NEWS.ru, что в результате длительных переговоров 27 апреля состоялся обмен американца Тревора Рида на её мужа. Впервые о состоявшихся переговорах по обмену стало известно из МИД РФ.