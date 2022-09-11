Байден оценил масштаб контрнаступления на Украине Байден отказался комментировать контрнаступление на Украине

Фото: МО Украины

Президент США Джо Байден заявил, что контрнаступление ВСУ в Харьковской области Украины находится «в развитии», а потому он никак не может это комментировать, передает РИА Новости. По его словам, его ежедневно оповещают о новых продвижениях украинских военных на фронте.

Да, я знаю, но не буду сейчас об этом говорить, поскольку ситуация в развитии, — ответил он одному из журналистов в рамках пресс-мероприятия.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинской армии в Харьковской области. В ведомстве добавили, что в результате уничтожены более 450 военнослужащих и свыше 30 единиц техники. Ударами поражены подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах Староверовка, Чугуев и Волосская Балаклея, 113-й бригады территориальной обороны в Новой Водолаге, а также пункт дислокации иностранных наёмников у населенного пункта Клугино-Башкировка.

Накануне в Минобороны России сообщили о переброске войск, находившихся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, на территорию ДНР. В ведомстве пояснили, что это сделано с целью нарастить усилия на Донецком направлении. Для того чтобы скрыть от ВСУ этот маневр, был предпринят ряд «отвлекающих и демонстрационных мероприятий».

Ранее стало известно, что танкисты Южного военного округа (ЮВО) в ходе спецоперации подбили два украинских танка и американский бронетранспортер М-113. Последний был захвачен в качестве трофея.