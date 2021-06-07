Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого сотрудником ДПС

https://static.news.ru/photo/b4749a34-c7cb-11eb-9cb3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Освобождение инспектора ДПС, застрелившего 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева при задержании под Новосибирском, не понравилось общественности Азербайджана. На имя российского президента Владимира Путина было направлено письмо от 50 политиков, правозащитников и журналистов страны, сообщил РБК.

Мы видим, что [у следствия] предвзятое отношение. У сотрудника полиции не было необходимости применять оружие — у Векила оружия не было, может быть, он и сопротивлялся, но не настолько, чтобы представлять опасность для полицейского, — сказал изданию подписавший открытое письмо глава исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев.

Авторы письма также считают, что сотрудника дорожно-постовой службы Александра Гусева нельзя было освобождать, потому что в Азербайджане это расценивают, как «укрывательство и одобрение преступления и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», отметили политики и правозащитники.

Действия российского инспектора они назвали разжигающими межнациональную рознь. А если он убил 19-летнего молодого человека по неосторожности, то «в любом случае превысил свои полномочия». По мнению правозащитников из Азербайджана, полицейский должен уметь справляться со сложными ситуациями без применения оружия. Кроме того, он не должен был вообще вытаскивать оружие, потому что никакого вооружённого налёта или ограбления не было.

Ранее сотруднику ДПС, случайно застрелившему 19-летнего азербайджанца Векиля Абдуллаева при задержании под Новосибирском, пригрозили убийством семьи. За погибшего в больнице парня вступились порядка 60 азербайджанцев, многие из которых были вооружены.