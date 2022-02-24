Axios: конгрессмены США предложили исключить РФ из Совбеза ООН

Конгрессмены США на фоне спецоперации России на Украине разработали резолюцию с предложением исключить РФ из постоянных членов Совета Безопасности ООН. С этой целью они настаивают на внесении изменений в Устав ООН, сообщает портал Axios.

Отмечается, что в документе рассказывается про «вторжение» России на Украину, указывается на угрозы миру из-за признания Москвой суверенитета республик Донбасса. России, как постоянному члену Совбеза ООН, ставятся в вину действия, которые якобы «противоречат её обязанностям и обязательствам».

В числе инициаторов резолюции портал называет члена комитета по международным делам палаты представителей республиканку Клаудию Тенни. Также подчёркивается, что в поддержку документа уже публично высказался ряд членов конгресса.

Внесение поправок в Устав ООН возможно при наличии подписей всех постоянных членов Совбеза. У России есть право наложить вето на такое предложение.

Ранее стало известно, что официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ходе брифинга отказалась называть события на Украине российским вторжением. По её словам, события на Украине стали следствием множества факторов, в том числе исторических. Отвечая на соответствующий вопрос, дипломат выразила надежду, что стороны не закроют дверь для диалога и «предотвратят дальнейшую эскалацию».