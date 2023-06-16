Автобус с пенсионерами попал в ДТП по дороге в казино Не менее 15 человек погибли в результате ДТП в Канаде

Фото: Zou Zheng/XinHua/Global Look Press

По меньшей мере 15 человек стали жертвами ДТП на юге Канады. В районе города Карберри в провинции Манитоба столкнулись фура и микроавтобус для перевозки инвалидов. Об этом сообщает газета Winnipeg Free Press со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, в микроавтобусе находились пожилые люди, которые ехали в казино, расположенное в 15 километрах от места ДТП.

Телеканал CBS в свою очередь сообщил, что в ликвидации последствий аварии принимают участие 14 бригад реанимации, два вертолета и два самолета воздушной скорой помощи.

Ранее сообщалось, что не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести. Водителя автобуса под стражей полиции доставили для медицинского осмотра. Начато расследование инцидента.

До этого в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.