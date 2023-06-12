В Австралии в результате крушения автобуса погибли не менее десяти человек В Австралии при крушении автобуса погибли не менее десяти человек, еще 11 пострадали

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Не менее десяти человек погибли в результате аварии автобуса на юго-востоке Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс. Еще 11 пассажиров получили ранения разной степени тяжести.

По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 11 были доставлены в больницу вертолетом и автотранспортом, — говорится в заявлении австралийской полиции.

Спасательные службы активно работают на месте происшествия. Водителя автобуса под стражей полиции доставили для медицинского осмотра. Начато расследование инцидента.

Ранее шесть человек погибли, двое получили серьезные травмы в ДТП на трассе в Кызыльском районе в Туве. ЧП произошло 23 мая 2023 года в районе 22:00 на 858-м километре автодороги Р-257 возле села Баян-Кол. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

4 июня в Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.