Австралийский журнал назвал сильную сторону российской вакцины от COVID-19

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В иностранной прессе не утихают споры о российской вакцине от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи. Австралийский журнал Conversation посвятил отдельную статью разработке российских учёных «Спутник V».

Главный вывод, к которому пришли эксперты, состоит в том, что вакцина РФ эффективна и полностью безопасна. Транспортировка вакцины не влияет на её свойства в будущем и способность защищать от коронавируса.

Также в журнале отмечается , что «Спутник V» способен вызывать у иммунитета долгосрочную реакцию, а это значит, что сделавший прививку сможет не заразиться коронавирусом в течение нескольких лет.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Она разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Помимо самого центра производить вакцину будет зеленоградский фармацевтический завод «Биннофарм».

Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа с промежутком в три недели иммунизируют людей.

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники, писал NEWS.ru.