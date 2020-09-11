Австралийца осудили за таран полицейских авто на фургоне с наркотиками

https://static.news.ru/photo/15055da0-f42f-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NSW Police/police.nsw.gov.au

Австралийский суд отправил в тюрьму на 6,5 года некоего Саймона Ту, который, управляя фургоном, повредил два припаркованных полицейских автомобиля и скрылся с места ДТП. Инцидент произошёл в июле 2019 года в Сиднее.

Тогда правоохранители в течение часа нашли виновника аварии. Мужчина мог бы отделаться обвинением в небрежном вождении и в совершении ДТП, если бы не одно пикантное обстоятельство. В фургоне полицейские нашли 273 килограмма метамфетамина на $145 млн. Возможно, стражи правопорядка вообще не стали бы досматривать фургон, но водитель во время разговора с ними слишком подозрительно себя вёл.

У этого 26-летнего мужчины из Бералы, безусловно, был очень и очень плохой день. Врезаться в полицейские машины с таким количеством наркотиков в салоне — это что-то неслыханное, исключительное стечение обстоятельств, — цитирует CNN представителя полиции штата Новый Южный Уэльс Глена Бейкера.

В итоге мужчине добавили обвинение в перевозке наркотиков. Документы на условно-досрочное освобождение он может подать не раньше июля 2023 года.

Полиция в свою очередь назвала конфискацию столь большого объёма наркотиков одной из самых лёгких операций за всю историю.

Ранее в Москве, как писал NEWS.ru, около отделения полиции покончил с собой водитель, задержанный сотрудниками ГИБДД. По официальной версии, остановившие на дороге машину правоохранители во время проверки выяснили, что человек за рулём находится в розыске по подозрению в мошенничестве. Гражданин на своей машине был препровождён в отделение, но, оставшись один в салоне, совершил суицид.