Остановленный ГИБДД водитель покончил с собой у отдела полиции в Москве

https://static.news.ru/photo/92f72ef2-f374-11ea-b589-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти водителя возле отдела полиции «Тропарёво-Никулино». Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Сотрудники ДПС 10 сентября остановили на Мичуринском проспекте легковой автомобиль. При проверке личности водителя по базам данных было установлено, что он находится в розыске по подозрению в мошенничестве.

Гражданин на своей машине был препровождён к УВД по району Тропарёво-Никулино для разбирательства. Когда мужчина на непродолжительное время остался один в салоне, он покончил с собой, — рассказал РИА Новости представитель ведомства.

В данное время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям сотрудников полиции.

Ранее 85-летний житель Кабардино-Балкарии Николай Захарченко покончил с собой, после того как стал подозреваемым в деле о наркотиках. Всё началось с того, что пенсионер вырвал коноплю, которую нашёл в огороде. Через некоторое время к нему пришли около 10 полицейских. Далее пенсионера повезли на допрос в местное отделение полиции, где он провёл почти весь день. Жена считает, что её супруга запугивали и заставили признаться в употреблении наркотических веществ. Адвокат семьи уточнил, что Захарченко был подозреваемым и обвинение ему не предъявляли. Спустя несколько дней пожилой мужчина увидел в Интернете пресс-релиз от МВД, где было сказано, что он хранил коноплю для личного употребления. На следующий день пенсионер покончил с собой. Жена подозревает, что изначально на супруга донёс сосед, писал NEWS.ru.