Пенсионер в Кабардино-Балкарии покончил с собой после обыска в доме

85-летний житель Нарткалы (Кабардино-Балкария) Николай Захарченко покончил с собой, после того как стал подозреваемом в деле о наркотиках.
Об этой истории телеканалу «360»
Он напугался. Еще ничего не обнаружили, его уже трясло. Он уже растерялся, и вижу — ему плохо, — вспомнила вдова.
Далее пенсионера повезли на допрос в местное отделение полиции, где он провёл почти весь день. Жена считает, что её супруга запугивали и заставили признаться в употреблении наркотических веществ. Адвокат семьи уточнил, что Захарченко был подозреваемым и обвинение ему не предъявляли.
Спустя несколько дней пожилой мужчина увидел в Интернете пресс-релиз от МВД, где было сказано, что он хранил коноплю для личного употребления.
Он начал переживать нервничать, говорить, что наркоманов ненавидит, презирает, а его поставили в один ряд с ними, — рассказал адвокат.
На следующий день пенсионер покончил с собой. Жена подозревает, что изначально на супруга донёс сосед.
Адвокат уточнил, что около 800 грамм конопли нашли в тазике под хозяйственными постройками. Растение взяли на экспертизу. Ельмирзоков предположил, что пенсионер даже не знал, что имеет дело с чем-то, имеющим отношение к наркотикам, и кормил коноплёй кроликов. Вдова хочет, чтобы погибшего реабилитировали и восстановили его доброе имя.
СК РФ по факту этого инцидента проводит проверку на наличие признаков доведения до самоубийства.
Как сообщал NEWS.ru, 18 августа Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему спортсмену и борцу за трезвость Антону Худякову. Мужчину признали виновным в торговле наркотиками и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.
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