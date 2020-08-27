Пенсионер в Кабардино-Балкарии покончил с собой после обыска в доме

https://static.news.ru/photo/64651f3a-e876-11ea-8b29-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

85-летний житель Нарткалы (Кабардино-Балкария) Николай Захарченко покончил с собой, после того как стал подозреваемом в деле о наркотиках.

Об этой истории телеканалу «360» рассказали вдова пенсионера Евгения Захарченко и его адвокат Руслан Ельмирзоков. По словам 83-летней женщины, всё началось с того, что её супруг вырвал коноплю, которую нашёл в огороде. Она утверждает, что растение выросло само по себе. Через некоторое время к паре пришли около 10 полицейских.

Он напугался. Еще ничего не обнаружили, его уже трясло. Он уже растерялся, и вижу — ему плохо, — вспомнила вдова.

Далее пенсионера повезли на допрос в местное отделение полиции, где он провёл почти весь день. Жена считает, что её супруга запугивали и заставили признаться в употреблении наркотических веществ. Адвокат семьи уточнил, что Захарченко был подозреваемым и обвинение ему не предъявляли.

Спустя несколько дней пожилой мужчина увидел в Интернете пресс-релиз от МВД, где было сказано, что он хранил коноплю для личного употребления.

Он начал переживать нервничать, говорить, что наркоманов ненавидит, презирает, а его поставили в один ряд с ними, — рассказал адвокат.

На следующий день пенсионер покончил с собой. Жена подозревает, что изначально на супруга донёс сосед.

Адвокат уточнил, что около 800 грамм конопли нашли в тазике под хозяйственными постройками. Растение взяли на экспертизу. Ельмирзоков предположил, что пенсионер даже не знал, что имеет дело с чем-то, имеющим отношение к наркотикам, и кормил коноплёй кроликов. Вдова хочет, чтобы погибшего реабилитировали и восстановили его доброе имя.

СК РФ по факту этого инцидента проводит проверку на наличие признаков доведения до самоубийства.

Как сообщал NEWS.ru, 18 августа Сосновский районный суд Челябинска вынес приговор 34-летнему спортсмену и борцу за трезвость Антону Худякову. Мужчину признали виновным в торговле наркотиками и приговорили к 11 годам колонии строгого режима.