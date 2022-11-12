Авария с автобусом в Египте унесла жизни 20 человек

Фото: Ahmed Gomaa/XinHua/Global Look Press

На севере Египта, в провинции Дакахлия, автобус рухнул в речной канал, пишет Al-Masry Al-Youm. В результате аварии 20 человек погибли, еще 16 получили ранения. По данным газеты, причиной ДТП стала разбалансировка рулевого колеса, в связи с чем водитель не справился с управлением.

Как пишет издание, водитель успел выскочить из автобуса, чем спас себе жизнь. Само транспортное средство перевернулось на дороге и упало в канал, пролегающий рядом с трассой между городами Эль-Мансура и Мит-Гамр. По данным газеты, местные жители пришли на помощь пострадавшим. Всего в автобусе находилось более 45 пассажиров.

В настоящий момент сотрудники экстренных служб продолжают искать спасательную операцию.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.

По словам министра здравоохранения Фахреттина Коджа, три человека погибли, еще 32 получили ранения. По его словам, состояние двоих раненых тяжелое.