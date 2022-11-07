В ДТП с автобусом в турецком Болу погибли три человека

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Три человека погибли, еще 32 получили ранение в результате ДТП с автобусов в городе Болу на северо-западе Турции, сообщил в Twitter турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа. Он отметил, что состояние двоих раненых тяжелое.

В результате аварии, которая произошла, когда автобус перевернулся на шоссе Болу, погибли три человека; 32 человека получили ранения, двое из них — тяжелые. 27 человек все еще находятся на лечении. Я желаю милости Аллаха погибшим гражданам, соболезнования их семьям и скорейшего выздоровления раненым, — говорится в сообщении.

Ранее в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.

18 сентября минимум 27 человек погибли и еще 20 получили ранения в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в южной китайской провинции Гуйчжоу. Авария произошла рано утром на скоростной магистрали из города Гуйян в уезд Либо.