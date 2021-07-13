AstraZeneca и Johnson & Johnson захотели изменить свои вакцины от COVID-19

Независимые учёные совместно с компаниями Johnson & Johnson и AstraZeneca пытаются выяснить, может ли модификация их вакцин от коронавирусной инфекции уменьшить риск появления тромбов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Если учёные смогут выявить причины образования тромбов, тогда препарат от AstraZeneca сможет быть модифицирован к 2022 году. В Johnson & Johnson сообщили, что исследования медицинских экспертов, а также сотрудничество с мировыми органами здравоохранения продолжаются. В компании назвали тромбоз «очень редким явлением». Представители Johnson & Johnson подчеркнули необходимость быть осведомлёнными о признаках и симптомах тромбоза, чтобы обеспечить правильную диагностику и лечение.

Европейское агентство лекарственных средства (ЕМА) сообщило, что вакцина Johnson & Johnson не рекомендуется людям, которые страдают болезнью Кларксона. Она характеризуется повышенной проницаемостью капилляров.

Регулятор также заявлял, что случаи тромбоза были зафиксированы при использовании препаратов от AstraZeneca и J&J. Тромбоз был включён в список побочных эффектов при использовании вакцины, медикам поручено говорить об этом пациентам и просить их следить за своим состоянием после прививки.

27 июня в Иордании мужчина скончался через 10 минут после прививки AstraZeneca. Ему было 66 лет, он потерял сознание после получения второй дозы вакцины. Медикам не удалось его спасти.