Армения заявила о готовности к нормализации отношений с Турцией

Представители Армении и Турции заявили о готовности прорабатывать вопрос нормализации отношений, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Дипломат подчеркнул, что цель данного урегулирования — установление армяно-турецких отношений и открытие границ, пишет Armenpress.

Думаю, приглашение было достаточно позитивным посланием, и я счёл необходимым столь же положительно отреагировать на это послание. В ходе нашей встречи мы подтвердили готовность обеих сторон продолжить процесс урегулирования с целью установления отношений и открытия границ без каких-либо предварительных условий, — сообщил Мирзоян по результатам встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Кроме того, министр выразил радость насчёт попыток построить мир и стабильность со стороны соседних государств региона.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталье встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными».

10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджано-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.