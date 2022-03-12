Чавушоглу назвал продуктивной встречу с главой МИД Армении
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
12:31, 12 марта 2022
Министр иностранных дел Турции Мевлют ЧавушоглуФото: Mohammad Abu Ghosh/XinHua/Global Look Press
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталье встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными», сообщает Anadolu.
Мы провели двусторонние переговоры, они были чрезвычайно продуктивными. Ранее мы назначили наших спецпредставителей, которые уже дважды встречались. Продолжается обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для полной нормализации наших отношений,— сказал Чавушоглу.
Министр также отметил, что диалог Анкары и Еревана поддерживает Азербайджан. В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что Ереван настроен решительно в вопросе усилий по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.
Встреча состоялась на полях второго Дипломатического форума в Анталье.
10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджано-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.