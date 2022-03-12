Чавушоглу назвал продуктивной встречу с главой МИД Армении

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провёл в Анталье встречу с армянским коллегой Араратом Мирзояном. Стороны обсудили отношения Анкары и Еревана. По словам главы внешнеполитического ведомства Турции, переговоры были «очень конструктивными и продуктивными», сообщает Anadolu.

Мы провели двусторонние переговоры, они были чрезвычайно продуктивными. Ранее мы назначили наших спецпредставителей, которые уже дважды встречались. Продолжается обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для полной нормализации наших отношений, — сказал Чавушоглу.

Министр также отметил, что диалог Анкары и Еревана поддерживает Азербайджан. В свою очередь глава МИД Армении Арарат Мирзоян сказал, что Ереван настроен решительно в вопросе усилий по установлению мира и стабильности на Южном Кавказе.

Встреча состоялась на полях второго Дипломатического форума в Анталье.

10 марта в Анталье прошли переговоры глав МИД РФ и Армении Сергея Лаврова и Арарата Мирзояна. Стороны обсудили вопросы делимитации азербайджано-армянской границы, а также договорились о проведении заседания региональной платформы «3+3», включающей в себя Армению, Азербайджан, Грузию, Иран, Россию и Турцию.