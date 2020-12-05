Аргентина ввела налог для миллионеров для борьбы с COVID-19

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Аргентинский парламент принял законопроект, который вводит дополнительный налог для миллионеров. Это должно помочь привлечь дополнительные деньги для борьбы с коронавирусом.

Проект закона о «солидарном и экстраординарном вкладе» в борьбу с COVID-19 поддержали 42 парламентария. Ещё 26 депутатов выступили против, говорится в Twitter законодательного органа.

Налог экстраординарен, потому что обстоятельства экстраординарны, — отметила сенатор от правящей партии Анабель Фернандес Сагасти.

В стране введут единовременный налог в размере 2% для людей, чьё личное состояние превышает 200 млн песо ($2,45 млн). Ожидается, что таким образом удастся собрать примерно $3,7 млрд дополнительных поступлений в бюджет. Налог заплатят около 9,3 тысячи граждан.

âEste aporte solidario es extraordinario porque estamos viviendo circunstancias extraordinarias, lo van a pagar 9.300 contribuyentes de grandes fortunas, personas humanas fÃ­sicas, no lo van a pagar las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeÃ±asâ, expresa @anabelfsagasti — Senado Argentina (@SenadoArgentina) December 5, 2020

Ранее российский президент Владимир Путин предложил с 2021 года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить ставку с 13% до 15% для доходов более 5 млн рублей в год. Средства, как заявлено, будут направлять на лечение детей с орфанными (редкими) заболеваниями. 21 октября 2020-го Государственная дума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Эксперты ВШЭ в отзыве на проект бюджета на 2021–2023 годы предложили повысить НДФЛ для состоятельных россиян, а также налог на прибыль компаний. В частности, эксперты считают возможным установить НДФЛ на уровне 20–24% для доходов свыше 12 и 24 млн рублей в год, а налог на прибыль — 24–30% с установлением эффективного инвестиционного вычета, писал NEWS.ru.