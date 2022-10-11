Антонов: США приблизились к красной линии, продолжая поставки оружия Киеву

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Анатолий Антонов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву. Он призвал американское руководство перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями. По словам дипломата, это лишь приведет к затягиванию конфликта, передает РИА Новости.

Призываем США и их союзников не пересекать красных линий, к которым они вплотную приблизились. Перестать накачивать режим смертоносными вооружениями. Это лишь приведет к новым жертвам и разрушениям, дальнейшему затягиванию конфликта, — подчеркнул Антонов.

Он добавил, что заявления Вашингтона о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву воспринимаются как подтверждение участия США в конфликте. Антонов уточнил, что украинские военные используют западное оружие для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

Если Москва применит ядерное оружие, то Запад должен обеспечить смену власти в России, ранее написал в статье для американской газеты The Washington Post бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт. Он добавил, что в случае ядерного удара следует принять Украину в Североатлантический альянс. По словам политика, Запад должен надавить на Китай и Индию с тем, чтобы руководства этих стран осознали недопустимость дальнейшей поддержки Кремля.