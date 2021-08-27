Американского офицера отстранили от службы за критику Пентагона

Подполковник корпуса морской пехоты Соединённых Штатов Стюарт Шеллер опубликовал видео, где он критикует министра обороны Ллойда Остина. Вскоре после публикации ролика в социальной сети офицер был отстранён от должности, сообщает Daily Mail.

Шеллер потребовал от военного руководства США взять на себя ответственность за гибель американцев во время теракта 26 августа в Кабуле. В своём выступлении он говорит о недоумении среди его сослуживцев из-за того, что руководство предало и оставило их.

Люди расстроены, потому что их старшие руководители подвели их. И никто из них не поднимает руки и не принимает на себя ответственность, — сказал офицер.

Ранее сообщалось, что теракт в районе аэропорта Кабула унёс жизни 170 человек, более 200 человек пострадали. Пентагон подтвердил, что среди жертв было 12 военнослужащих из США и ещё 18 военных получили различные ранения. Ответственность за террористическую атаку на себя взяло ИГ (организация запрещена в России).